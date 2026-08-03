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Румунія закуповує українську електроенергію після зупинки АЕС

03 серпня 2026, 15:13
Румунія закуповує українську електроенергію після зупинки АЕС
Імпорт має компенсувати дефіцит, що виник після зупинки енергоблока АЕС "Чернаводе" та на тлі посухи.

Румунська державна компанія Nuclearelectrica почала імпортувати електроенергію з України за сприяння молдовської компанії Energocom. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Закупівля має допомогти покрити дефіцит електроенергії, який виник після зупинки першого енергоблока АЕС "Чернаводе", а також зменшити навантаження на енергосистему країни.

У Nuclearelectrica зазначили, що співпраця з Energocom здійснюється в межах меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ще у 2023 році. У компанії наголосили, що нинішні поставки стали прикладом взаємної підтримки між партнерами.

"Як раніше Румунія та Nuclearelectrica допомагали зміцнювати енергетичну безпеку Молдови, так і нинішня підтримка з боку Energocom демонструє важливість партнерства, заснованого на солідарності", – зазначили в компанії.

Енергетична ситуація в Румунії залишається складною через сильну посуху та критичне падіння рівня води в річках, зокрема в Дунаї, що негативно вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури.

Крім того, у Румунії армія підірве скелю, щоб врятувати АЕС через посуху на Дунаї

 
електроенергіяРумунія

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