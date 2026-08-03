Румунія закуповує українську електроенергію після зупинки АЕС
Румунська державна компанія Nuclearelectrica почала імпортувати електроенергію з України за сприяння молдовської компанії Energocom.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Закупівля має допомогти покрити дефіцит електроенергії, який виник після зупинки першого енергоблока АЕС "Чернаводе", а також зменшити навантаження на енергосистему країни.
У Nuclearelectrica зазначили, що співпраця з Energocom здійснюється в межах меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ще у 2023 році. У компанії наголосили, що нинішні поставки стали прикладом взаємної підтримки між партнерами.
"Як раніше Румунія та Nuclearelectrica допомагали зміцнювати енергетичну безпеку Молдови, так і нинішня підтримка з боку Energocom демонструє важливість партнерства, заснованого на солідарності", – зазначили в компанії.
Енергетична ситуація в Румунії залишається складною через сильну посуху та критичне падіння рівня води в річках, зокрема в Дунаї, що негативно вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури.
Крім того, у Румунії армія підірве скелю, щоб врятувати АЕС через посуху на Дунаї.