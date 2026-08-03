путін силою заганяє росіян на війну і готується до нової мобілізації – WSJ

росіяни не хочуть воювати навіть за величезні гроші.

Кремль вдається до дедалі жорсткіших методів, щоб змусити росіян воювати в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

росія силою забирає на військову службу чоловіків призовного віку, оскільки добровільний призов зупинився, а ініціатива москви на лінії фронту в Україні слабшає. За словами юристів, правозахисників та очевидців, у невеликих містах росії деякі військові вербувальники вдаються до затримання чоловіків на вулиці, біля місць їхньої роботи або під приводом звичайної перевірки документів. За їхніми словами, у пункті призову чоловікам можуть погрожувати або бити, доки вони не запишуться на війну.

Серед російських аналітиків і політиків дедалі частіше лунають припущення про те, що ця кампанія тиску віщує ще один призов. російська влада пропонує величезні суми грошей – часто більші, ніж річна зарплата – тим, хто готовий записатися й воювати. Однак вербування стало складнішим після повідомлень про зловживання всередині російської армії та дедалі більш смертоносні можливості України, які скоротили середню тривалість життя солдата на фронті до кількох хвилин, днів або тижнів.

Хоча вербування в росії офіційно все ще є добровільним, співробітники правоохоронних органів іноді співпрацюють з військовими вербувальниками, щоб влаштувати пастки для чоловіків і застосувати насильство або погрозу арешту, якщо вони не піддадуться тиску, кажуть очевидці.

Блогер Станіслав Морозов розповів, що з десятків людей, з якими він розмовляв, більшість погодилися підписати контракт, коли співробітники правоохоронних органів пригрозили підкинути їм наркотики й заарештувати на місці.

Регіональні програми в різних частинах росії пропонують гроші за залучення людини до пункту вербування – 100 000 рублів, близько 1300 доларів. Подібні кампанії існують, наприклад, у Татарстані, а також в Амурській та Ярославській областях і в таких містах, як Калуга, Воронеж та Архангельськ.

Американські чиновники зазначають, що ці зусилля, ймовірно, збільшили чисельність особового складу на фронті, хоча, цього недостатньо для будь-яких значних проривів. За їхніми словами, Кремль розглядає можливість проведення ще одного раунду примусової мобілізації, який може привести на фронт ще кілька тисяч солдатів. Найімовірніше, це відбудеться після російських парламентських виборів, запланованих на 20 вересня.