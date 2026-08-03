США замовили півтора десятка атомних підводних човнів
03 серпня 2026, 14:33
Фото: structure.mil.ru
Загальна сума контракту – понад 76 млрд доларів.
Пентагон уклав низку контрактів на загальну суму у понад 76 млрд доларів, згідно з якими флот Сполучених Штатів отримає 14 нових підводних човнів.
Про це повідомляє ВМФ США.
"Міноборони уклало контракт з General Dynamics Electric Boat на будівництво п'яти підводних човнів класу Columbia з балістичними ракетами, а також контракт з HII-Newport News Shipbuilding на будівництво дев'яти підводних човнів класу Virginia з 2025 по 2029 фінансовий рік", – йдеться у повідомленні ВМФ.
Зазначається, що анонсовані контракти є "історичними інвестиціями" в модернізацію морського флоту, загальна сума яких становить 76,6 млрд доларів.
Підводні човни класу "Колумбія" повинні у майбутньому забезпечити ефективне морське стратегічне стримування. Крім того, ці контракти підтримують розгортання вдосконалених підводних човнів класу "Вірджинія" – платформи, розробленої для забезпечення ударних можливостей з великим корисним навантаженням.
На думку Пентагону, підводні човни класу "Колумбія" є найживучішою частиною ядерної тріади. Оснащені балістичними ракетами, такі підводні човни залишаються пріоритетом номер один у закупівлях Міністерства війни.
Станом на 2026 рік ВМФ США вже мають законтрактованих сім підводних човнів класу Columbia, а також 26 побудованих та 23 запланованих до будівництва субмарин класу Virginia