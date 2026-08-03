США замовили півтора десятка атомних підводних човнів

Загальна сума контракту – понад 76 млрд доларів.

Пентагон уклав низку контрактів на загальну суму у понад 76 млрд доларів, згідно з якими флот Сполучених Штатів отримає 14 нових підводних човнів.

Про це повідомляє ВМФ США.

"Міноборони уклало контракт з General Dynamics Electric Boat на будівництво п'яти підводних човнів класу Columbia з балістичними ракетами, а також контракт з HII-Newport News Shipbuilding на будівництво дев'яти підводних човнів класу Virginia з 2025 по 2029 фінансовий рік", – йдеться у повідомленні ВМФ.

Зазначається, що анонсовані контракти є "історичними інвестиціями" в модернізацію морського флоту, загальна сума яких становить 76,6 млрд доларів.