США ввели заставу для громадян 50 країн: до $20 тисяч за візу

Кошти повертатимуть після дотримання умов перебування.

США із 3 серпня запроваджують постійну програму візової застави для громадян 50 країн. Вона поширюється на заявників, які оформлюють туристичні та бізнес-візи категорії B-1/B-2.

Про це повідомив Державний департамент США.

Розмір застави визначатиме консульський офіцер у кожному окремому випадку. Максимальна сума може становити $20 тисяч.

Гроші повернуть, якщо власник візи залишить США у встановлений термін, не скористається виданою візою або отримає відмову у в’їзді. Водночас кошти можуть бути утримані у разі порушення правил перебування в країні.

До списку держав, громадяни яких підпадатимуть під нові правила, увійшли, зокрема, Грузія, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Алжир, Ангола, Бангладеш, Камбоджа, Монголія, Непал, Нікарагуа, Туніс, Уганда, Венесуела та Зімбабве.

Однак росію до переліку не включили.

У Держдепартаменті пояснили, що нові правила стосуються країн, громадяни яких мають вищий рівень порушень умов використання американських віз або частіше перевищують дозволений термін перебування у США.

Раніше програма діяла у тестовому режимі. Тоді сума застави становила від $5 тисяч до $15 тисяч.

За даними Держдепу, у 2024 фінансовому році громадяни країн із нового списку майже 45,5 тисяч разів перевищили дозволений термін перебування у США. Водночас під час пілотного періоду програми було зафіксовано менш як 50 таких випадків, хоча кількість виданих віз скоротилася на 83%.