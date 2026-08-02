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Міністра оборони Болгарії розкритикували через плани придбати польські МіГ-29

02 серпня 2026, 17:26
Міністра оборони Болгарії розкритикували через плани придбати польські МіГ-29
Фото: google.com
Опозиція заявила, що країні слід переходити на сучасну техніку НАТО, а не продовжувати використовувати радянські літаки.

У Болгарії розгорівся скандал через заяву міністра оборони Дімітара Стоянова про можливе придбання у Польщі запчастин для винищувачів МіГ-29. Опозиція розкритикувала цю ідею, заявивши, що країна має переходити на сучасне озброєння стандартів НАТО.

Про це повідомляє BTA.

Депутат від коаліції "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев заявив, що Софія не повинна інвестувати у радянську авіаційну техніку, від якої поступово відмовляються союзники по НАТО.

"У той час, коли Болгарія має переозброюватися західною технікою НАТО, стало відомо, що ми просимо продати нам польські МіГ-29", – заявив політик.

За його словами, країна ризикує перетворитися на "кладовище радянської авіації".

Проти можливого рішення виступила також молодіжна організація партії "Так, Болгарія", яка входить до коаліції "Демократична Болгарія". Активісти влаштували акцію біля будівлі Міністерства оборони та привезли туди старий автомобіль "Москвич" як символ протесту проти закупівлі застарілої техніки.

Представник організації Тодор Петров заявив, що Болгарія не повинна ставати "звалищем" старого радянського озброєння.

"Замість того щоб перетворювати Болгарію на Porsche, він перетворює країну та болгарську армію на "Москвич", – сказав він, критикуючи міністра.

Депутат від партії "Продовжуємо зміни" Радослав Рибарський також закликав не витрачати кошти на модернізацію старих літаків.

Водночас депутат від ГЕРБ–СДС Христо Гаджев зазначив, що болгарські МіГ-29 можуть залишатися на озброєнні до 2029 року, а штурмовики Су-25 планують вивести з експлуатації у 2027 році.

Раніше Польща розглядала можливість передачі Україні частини радянських винищувачів МіГ-29 у межах військової допомоги. Водночас інформація про те, що саме ці літаки могли бути предметом можливої угоди з Болгарією, потребує додаткового підтвердження.

Раніше у Польщі підтвердили запит від країни НАТО на МіГ-29 для України.

 
ПольщаМіГ-29Болгарія

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