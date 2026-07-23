У Польщі підтвердили запит від країни НАТО на МіГ-29 для України

У Міноборони запевняють, що пріоритетом залишається підтримка Києва.

Польща отримала офіційний запит від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Україні.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в ефірі Radio ZET.

За словами посадовця, союзник по Альянсу звернувся із проханням передати ці літаки, однак Польща не змінює своїх планів.

"Нашим пріоритетом залишається передача МіГ-29 Україні", – наголосив Залевський.

Водночас він відмовився уточнити, яка саме країна звернулася із запитом. На запитання, чи йдеться про Болгарію, польський чиновник відповідати не став.

Експерти припускають, що саме Болгарія могла бути ініціатором звернення. Наразі лише Польща та Болгарія серед країн НАТО продовжують експлуатувати МіГ-29.

Софія поступово переозброює свої Повітряні сили винищувачами F-16V, однак повний перехід триватиме ще кілька років. За наявними даними, із 16 болгарських МіГ-29 у справному стані перебувають лише шість. Через санкції ЄС країна також втратила можливість отримувати російські запчастини, тому польські літаки або комплектуючі до них могли б допомогти підтримувати наявний парк у робочому стані.

Водночас Болгарія поки не готова передавати власні МіГ-29 Україні, пояснюючи це необхідністю зберегти боєздатність своїх військово-повітряних сил.