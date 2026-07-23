Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі підтвердили запит від країни НАТО на МіГ-29 для України

23 липня 2026, 12:14
У Польщі підтвердили запит від країни НАТО на МіГ-29 для України
Фото: Генштаб
У Міноборони запевняють, що пріоритетом залишається підтримка Києва.

Польща отримала офіційний запит від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Україні. 

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в ефірі Radio ZET.

За словами посадовця, союзник по Альянсу звернувся із проханням передати ці літаки, однак Польща не змінює своїх планів.

"Нашим пріоритетом залишається передача МіГ-29 Україні", – наголосив Залевський.

Водночас він відмовився уточнити, яка саме країна звернулася із запитом. На запитання, чи йдеться про Болгарію, польський чиновник відповідати не став.

Експерти припускають, що саме Болгарія могла бути ініціатором звернення. Наразі лише Польща та Болгарія серед країн НАТО продовжують експлуатувати МіГ-29.

Софія поступово переозброює свої Повітряні сили винищувачами F-16V, однак повний перехід триватиме ще кілька років. За наявними даними, із 16 болгарських МіГ-29 у справному стані перебувають лише шість. Через санкції ЄС країна також втратила можливість отримувати російські запчастини, тому польські літаки або комплектуючі до них могли б допомогти підтримувати наявний парк у робочому стані.

Водночас Болгарія поки не готова передавати власні МіГ-29 Україні, пояснюючи це необхідністю зберегти боєздатність своїх військово-повітряних сил.

 
ПольщаНАТОМіГ-29

Останні матеріали

Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 липня 2026, 13:12
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Політика
Хибний вибір між Європою та Азією. Прості географічні протиставлення не допоможуть США протидіяти загрозам – Девід Кетлер
Переклад iPress – 23 липня 2026, 11:19
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Політика
Україна переносить війну вглиб росії. Як кремль може відповісти на далекобійні удари – Леся Бідочко та Андреас Умланд
Переклад iPress – 23 липня 2026, 08:20
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Політика
Санкційне протистояння після Орбана. Чому столиці ЄС більше не можуть ховатися за Будапештом – Politico
Переклад iPress – 22 липня 2026, 15:39
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється