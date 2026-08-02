Трамп готовий відкласти атаку на Іран за однієї умови

Він повідомив, що погодився тимчасово відкласти атаку на Іран після звернення країн Близького Сходу, які закликали дати шанс мирним переговорам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий скасувати запланований удар по Ірану, якщо сторонам найближчим часом вдасться досягти мирної угоди.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Сполучені Штати повністю готові до військової операції проти Ірану із застосуванням "сили та могутності, яких не бачили з часів Другої світової війни".

Втім, він стверджує, що Іран і низка країн Близького Сходу звернулися до Вашингтона із проханням утриматися від нових атак, оскільки сторони вже узгодили основні параметри можливої мирної угоди.

"З огляду на це прохання я погодився, заради майбутнього блага світу, а також виживання успішного та процвітаючого Ірану, скасувати атаку за умови, що нам вдасться швидко укласти угоду", – написав Трамп.

За його словами, майбутня домовленість має передбачати негайне й повне відкриття Ормузької протоки, а також припинення ядерної загрози з боку Ірану.

Президент США також заявив, що Ізраїль дотримуватиметься цих домовленостей, і закликав сторони якнайшвидше завершити переговори.

Водночас офіційної реакції Ірану на заяву Трампа наразі немає.

Натомість Іран погрожує "спалити дотла" енергетичну інфраструктуру союзників США.