Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп назвав угоду про надра України вигідною для США

01 серпня 2026, 09:38
Трамп назвав угоду про надра України вигідною для США
Фото: Yahoo Finanzas
За його словами, Україна має значні запаси рідкісноземельних ресурсів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що укладена з Україною угода щодо корисних копалин є надзвичайно вигідною для Вашингтона. За його словами, документ нібито дає США можливість у будь-який момент отримати доступ до українських ресурсів і компенсувати витрати на допомогу Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода між Вашингтоном і Києвом щодо українських надр є вигідною для Сполучених Штатів і дозволяє їм отримувати доступ до українських ресурсів.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу.

За словами Трампа, Україна має значні запаси корисних копалин, зокрема рідкісноземельних металів, а також володіє великим ресурсним потенціалом.

"Україна дуже багата... Ми можемо зайти туди в будь-який момент і забрати практично все, що захочемо", – заявив президент США.

Американський лідер також припустив, що вартість доступу до українських ресурсів може перевищувати 300 мільярдів доларів. На його думку, це дасть змогу США компенсувати кошти, витрачені на військову та іншу допомогу Україні.

Підсумовуючи свої слова, Трамп назвав домовленість із Києвом "дуже доброю угодою".

Раніше Трамп заявив, що передача Україні технологій Patriot може бути надто ризикованою.

 

Дональд ТрампУкраїнаНадра

Останні матеріали

Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
Здоров'я
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
31 липня 2026, 18:41
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Мафіозний рай – Крейг Анґер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 16:42
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 11:22
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється