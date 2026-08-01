Трамп назвав угоду про надра України вигідною для США

За його словами, Україна має значні запаси рідкісноземельних ресурсів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що укладена з Україною угода щодо корисних копалин є надзвичайно вигідною для Вашингтона. За його словами, документ нібито дає США можливість у будь-який момент отримати доступ до українських ресурсів і компенсувати витрати на допомогу Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода між Вашингтоном і Києвом щодо українських надр є вигідною для Сполучених Штатів і дозволяє їм отримувати доступ до українських ресурсів.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу.

За словами Трампа, Україна має значні запаси корисних копалин, зокрема рідкісноземельних металів, а також володіє великим ресурсним потенціалом.

"Україна дуже багата... Ми можемо зайти туди в будь-який момент і забрати практично все, що захочемо", – заявив президент США.

Американський лідер також припустив, що вартість доступу до українських ресурсів може перевищувати 300 мільярдів доларів. На його думку, це дасть змогу США компенсувати кошти, витрачені на військову та іншу допомогу Україні.

Підсумовуючи свої слова, Трамп назвав домовленість із Києвом "дуже доброю угодою".

Раніше Трамп заявив, що передача Україні технологій Patriot може бути надто ризикованою.