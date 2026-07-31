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Зеленський попросив Трампа вплинути на Маска через Starlink – The Atlantic

31 липня 2026, 14:24
Зеленський попросив Трампа вплинути на Маска через Starlink – The Atlantic
Пресслужба офісу президента
Маск відхилив запит на зустріч із Зеленським під час його візиту до США.

Президент Зеленський закликав Трампа домогтися для ЗСУ дозволу використовувати систему Starlink на території росії.

Про це повідомляє The Atlantic.

Це прохання Зеленський уперше озвучив під час зустрічі 28 липня у Білому домі. Він пояснив, що Силам оборони потрібен дозвіл на використання Starlink на території росії для знищення пускових установок ворожих балістичних ракет, і наголосив, що саме Трамп може швидко вирішити це питання з власником SpaceX Ілоном Маском.

Наразі ЗСУ можуть використовувати Starlink лише на власній території, зокрема в Криму та інших окупованих регіонах. Натомість Маск обмежив використання системи на території росії. Зеленський також ініціював зустріч із Маском під час перебування у США, однак мільярдер відхилив запрошення.

Трамп не відкинув прохання Зеленського та пообіцяв його розглянути, тому існує ймовірність, що він спробує домовитися з Маском про розширення можливостей Starlink для України.

Дональд ТрампІлон МаскstarlinkВолодимир Зеленський

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