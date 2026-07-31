Зеленський: путін зацікавлений у затягуванні війни між США та Іраном

За словами глави держави, українська розвідка має дані про настрої в кремлі.

путін максимально зацікавлений у тому, щоб війна між США та Іраном тривала якомога довше.

З таким попередженням виступив президент Зеленський в інтерв'ю Fox News.

За словами глави держави, українська розвідка має дані про настрої в кремлі: путін справді радіє продовженню конфлікту на Близькому Сході, оскільки він відволікає Трампа від зусиль щодо завершення російсько-української війни.

"Подивіться на це. росія передала Ірану безпілотники. Іран використовував їх для атак на країни Близького Сходу та Ізраїль. Уламки збитих дронів містять російські компоненти. Усі це бачили, є відповідні кадри", – наголосив Зеленський.

Президент України вже передав цю інформацію Трампу, однак той заявив, що збирається з'ясувати правду під час переговорів з путіним. "Я запитаю про це у путіна. Це не мало великого впливу, бо ми рознесли їх у пух і прах", – відреагував він.