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Зеленський: путін зацікавлений у затягуванні війни між США та Іраном

31 липня 2026, 13:59
Зеленський: путін зацікавлений у затягуванні війни між США та Іраном
Фото: Зеленський / Telegram
За словами глави держави, українська розвідка має дані про настрої в кремлі.

путін максимально зацікавлений у тому, щоб війна між США та Іраном тривала якомога довше.

З таким попередженням виступив президент Зеленський в інтерв'ю Fox News.

За словами глави держави, українська розвідка має дані про настрої в кремлі: путін справді радіє продовженню конфлікту на Близькому Сході, оскільки він відволікає Трампа від зусиль щодо завершення російсько-української війни.

"Подивіться на це. росія передала Ірану безпілотники. Іран використовував їх для атак на країни Близького Сходу та Ізраїль. Уламки збитих дронів містять російські компоненти. Усі це бачили, є відповідні кадри", – наголосив Зеленський.

Президент України вже передав цю інформацію Трампу, однак той заявив, що збирається з'ясувати правду під час переговорів з путіним. "Я запитаю про це у путіна. Це не мало великого впливу, бо ми рознесли їх у пух і прах", – відреагував він.

СШАІранВладімір ПутінВолодимир Зеленський

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