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Союзники США не поспішають втручатися у війну з Іраном – Politico

31 липня 2026, 09:14
Союзники США не поспішають втручатися у війну з Іраном – Politico
з вільних джерел
Деякі країни висувають конкретні вимоги в обмін на підтримку.

Багато союзників Америки дедалі більше схиляються до того, щоб просто перечекати війну США з Іраном, навіть попри заклики Вашингтона до допомоги.

Про це пише Politico.

Європейські та азійські дипломати заявили, що їхні країни не готові ризикувати безпекою своїх громадян, доки Вашингтон і Тегеран не домовляться припинити удари. Велика Британія та Франція повідомили США, що не відправлятимуть свої військові кораблі до укладення надійного перемир'я. Багатонаціональна коаліція, сформована минулого місяця Францією та Британією, також назвала підтверджене перемир'я умовою будь-яких дій. "Щоразу, коли відбувається припинення бойових дій, за ним неминуче слідує черговий виток ескалації. Європейські лідери роблять усе можливе, щоб уникати уваги Трампа та нових вимог щодо втручання", – заявив колишній співробітник МЗС Фінляндії Джоел Ліннайнмякі.

Деякі країни висувають конкретні вимоги в обмін на підтримку. Один зі східноєвропейських чиновників заявив, що його країна готова підтримати США в Ормузі, але "хоче більше американських військ у країнах Балтії – найкращу бригаду замість батальйону, і на більш постійній основі".

Україна пропонує США та країнам Перської затоки засоби перехоплення дронів в обмін на зброю. "Ми готові підтримати тих, хто підтримує нас. Як США, так і наші партнери на Близькому Сході зацікавлені у співпраці з Україною, і ця зацікавленість є взаємною", – заявив український чиновник.

30 липня Саудівська Аравія оголосила про створення багатонаціональної коаліції з морської оборони на чолі з собою, до якої увійшли 14 країн, зокрема Пакистан, Туреччина та Джибуті.

СШАІранЄвросоюз

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