ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року

Згідно з рішенням, українці й надалі зможуть користуватися тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу ще протягом року.

Рада ЄС продовжила дію режиму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, одночасно запровадивши нові вимоги для військовозобов'язаних, які вперше звертатимуться за цим статусом.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Згідно з рішенням, українці й надалі зможуть користуватися тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу ще протягом року.

Водночас новоприбулі громадяни України призовного віку отримуватимуть статус лише за умови підтвердження відсутності проблем із територіальними центрами комплектування (ТЦК). Доказом можуть бути, зокрема, штамп про законний виїзд з України або документи, що підтверджують звільнення від військової служби.

У Раді ЄС підкреслили, що нові правила стосуються лише тих українців, які вперше звертаються за тимчасовим захистом. Особи, які вже перебувають у країнах Євросоюзу та користуються цим статусом, зможуть і надалі залишатися незалежно від своїх відносин із ТЦК.