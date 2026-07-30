Туск анонсував розгляд передачі Україні нових ракет до Patriot

Також він додав, що під час вчорашньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вони обговорили ситуацію на фронті та перспективи завершення війни.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава незабаром розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він оголосив на місці, де вночі впала російська ракетаХ-101, пише "Укрінформ".

"Після цього інциденту ми спільно з паном прем’єром (міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем) якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні, зокрема передачі наступних ракет до систем Patriot, якщо виникне така потреба", – заявив Туск на місці інциденту у Люблінському воєводстві.

Також він додав, що під час вчорашньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вони обговорили ситуацію на фронті та перспективи завершення війни.

"Після моєї розмови з президентом України Володимиром Зеленським справа є досить очевидною: найближчі 100 днів можуть вирішити результат цієї війни, це 50 на 50", – додав Туск.