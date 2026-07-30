Трамп змінив ставлення до Зеленського через успіхи України- The Economist

Особливо Трампа вразили далекобійні удари українських безпілотників вглиб росії. "

Ще зовсім недавно здавалося, що відносини між Америкою та Україною безповоротно зруйновані. Але 28 липня Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав законопроєкт про санкції проти росії, а Трамп у той самий день прийняв Зеленського в Білому домі.

Про зміни у відносинах між лідерами пише The Economist.

"Зустріч пройшла дуже добре!" – написав Трамп у Truth Social. Це разюча зміна порівняно з минулим роком, коли їхня зустріч в Овальному кабінеті завершилася гучною сваркою. Тепліше ставлення Трампа до Зеленського пояснюється насамперед військовими успіхами України та дедалі більшим розчаруванням росією. "Гадаю, він починає розуміти, що путін просто бреше йому", – каже Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України.

Особливо Трампа вразили далекобійні удари українських безпілотників вглиб росії. "Це ескалація, але така, яка може допомогти наблизити кінець", – міркував він на саміті НАТО в Анкарі. Свою роль відіграла й здатність України самостійно виробляти значну частину озброєнь. "Зараз ці відносини здаються міцнішими, тому що українці багато в чому самі забезпечують власний успіх", – зазначає Гезер Конлі з Американського інституту підприємництва.

Втім, подальші перспективи залишаються невизначеними. Україну чекає важка зима, мирні переговори зайшли в глухий кут, а санкційний законопроєкт ще має пройти Палату представників, де скепсис щодо України значно сильніший. До того ж Трамп може не поспішати із запровадженням мит, які здатні підвищити ціни на пальне для американців.