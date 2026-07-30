Через дефіцит пального москва зіткнулася з однією з наймасштабніших паливних криз за останнє десятиліття.

Українські удари по російських нафтопереробних заводах вивели з ладу понад 30% фактичних і близько 45% номінальних потужностей нафтопереробки рф.

Наслідком стала одна з найсерйозніших паливних криз у росії за останні десятиліття, пише Financial Times.

За даними видання, через скорочення виробництва влада рф була змушена запроваджувати обмеження на продаж пального в багатьох регіонах країни, а на окремих заправках утворилися черги.

Частину потужностей російські компанії вже змогли відновити, зокрема Омський нафтопереробний завод. Водночас значна кількість підприємств досі працює не на повну потужність, що ускладнює забезпечення внутрішнього ринку пальним, зазначив керівник напряму пального та нафтопереробки S&P Global Energy Деніел Еванс.

Дослідження, на яке посилається видання, показало, що після українських атак активність російських НПЗ суттєво падала. Аналітики вивчили дані про нічне освітлення поблизу 29 великих нафтопереробних підприємств рф у період із червня 2022 року до травня 2026 року, використовуючи ці показники для оцінки роботи заводів.

Після першого удару рівень активності в районі одного кілометра від НПЗ знижувався приблизно на 30%, а в радіусі п’яти кілометрів – на 18%. На підприємствах, атакованих у 2025 році, наслідки зберігалися понад 13 місяців навіть після часткового відновлення роботи.

Водночас дослідники зазначають, що удари по інших об’єктах – військових базах, транспортній інфраструктурі чи паливних сховищах – не мали такого тривалого впливу на рівень активності.