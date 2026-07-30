Зеленський змінив підхід до переговорів із Трампом – The Times

Український президент під час зустрічі в Білому домі робив ставку на аргументи про спільну боротьбу США та України проти рф.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі намагався змінити його сприйняття ролі США у війні проти росії.

За даними газети The Times, Київ прагнув переконати Трампа, що Вашингтон і Україна мають спільного противника.

За інформацією видання, Зеленський вирішив зробити ставку на прямий діалог і переконати Трампа перейти від ролі посередника до позиції союзника України.

Зокрема, український президент наголошував на тому, що росія підтримує противників США та становить загрозу не лише для України. Під час розмови він, серед іншого, заявив, що москва допомагала Ірану з наведенням зброї на американські сили на Близькому Сході.

Трамп у відповідь заявив, що перевірить цю інформацію, звернувшись до путіна.

За словами співрозмовників The Times, одним із факторів, які вплинули на ставлення Трампа до Зеленського, є здатність України завдавати потужних ударів по рф.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що український президент має аргументи, яких, за його словами, Трамп раніше не очікував.

Також раніше Трамп позитивно оцінив переговори із Зеленським у Білому домі.