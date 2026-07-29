Трамп позитивно оцінив переговори із Зеленським у Білому домі

Обговорили багато питань.

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Вашингтоні.

"Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре", – написав він у Truth Social, опублікувавши кілька фото обох лідерів.

На зустрічі обговорювали спільне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, тиск на москву та шляхи досягнення миру в Україні. Важливим питанням стали також антиросійські санкції, автором яких був зокрема сенатор Ліндсі Грем, якого сьогодні проводили в останній шлях. Законопроєкт передбачає величезні мита для країн, які купують у росії енергоносії, а також санкції проти тіньового флоту рф, фінустанов, Центробанку рф та великих об'єктів російської промисловості. Зеленський брав участь у церемонії прощання з Гремом та був присутній у Сенаті під час процедурного голосування за санкційний пакет.

За словами президента України, зустріч із Трампом була "хорошою". Зеленський подякував США за підтримку України та висловив співчуття американському лідеру у зв'язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема, якого назвав справжнім другом України.