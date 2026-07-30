Українські дрони уразили два склади Wildberries у рф: виникли пожежі

На одному зі складів після удару виникла масштабна пожежа.

Українські безпілотники у ніч проти 30 липня уразили логістичний хаб російського маркетплейсу Wildberries у місті Пенза.

Після атаки на об’єкті виникла пожежа, повідомила компанія Fire Point.

За даними компанії, атакований комплекс є одним із регіональних центрів обробки та розподілу товарів Wildberries. Його площа становить близько 180 тисяч квадратних метрів.

У Fire Point заявили, що через подібні логістичні хаби проходять значні обсяги вантажів, зокрема продукція подвійного призначення, яка може реалізовуватися через російські маркетплейси.

Також цієї ночі українські дрони атакували ще один склад Wildberries – у місті Сарапул Удмуртської Республіки. За повідомленнями місцевих джерел, там спалахнула масштабна пожежа.

Офіційного підтвердження наслідків атак із російського боку наразі немає.

Зазначимо, що понад 15% складів Wildberries потрапили під удари українських дронів.