Понад 15% складів Wildberries потрапили під удари українських дронів

Останній масштабний удар стався 29 липня по складу в Рязані.

Протягом липня українські безпілотники уразили вісім складських комплексів найбільшого російського маркетплейсу Wildberries загальною площею близько 860 тисяч квадратних метрів. Це становить приблизно 15,4% усіх складських потужностей компанії.

Про це інформують російьські ЗМІ.

За даними журналістів, найбільших втрат Wildberries зазнав після атаки 18 липня на склад у підмосковній Електросталі. Унаслідок пожежі було знищено комплекс площею 250 тисяч квадратних метрів, також загинув один працівник компанії.

Ще одним серйозним ударом стала атака 29 липня на склад у Рязані площею близько 170 тисяч квадратних метрів. Судячи з оприлюднених фото та відео, будівлю повністю охопив вогонь.

Крім того, після атак безпілотників згоріли склади Wildberries у Котовську Тамбовської області, Краснодарі, Невинномиську Ставропольського краю та районі Шушари у Санкт-Петербурзі. Площа кожного з них становила від 100 до 108 тисяч квадратних метрів.

Пожежі також виникли на менших складах у районі Уткіна Заводь у Санкт-Петербурзі (16,9 тисячі квадратних метрів) та в тимчасово окупованому Сімферополі (6 тисяч квадратних метрів).

Водночас, за інформацією «Верстки», не всі атаки були результативними. Удари по складах у підмосковному Колєдіні, Єкатеринбурзі, Воронежі та Зеленодольську (Татарстан) не призвели до масштабних пожеж. Зокрема, у Воронежі було пошкоджено дах складського комплексу, а в Єкатеринбурзі безпілотники впали на парковці.

Крім того, атаки на Wildberries створюють проблеми для армії та бізнесу рф.