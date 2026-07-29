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Круїзний пароплав сів на мілину на Дунаї: евакуювали 200 пасажирів

29 липня 2026, 20:09
Круїзний пароплав сів на мілину на Дунаї: евакуювали 200 пасажирів
Судно застрягло між Болгарією і Румунією через низький рівень води в Дунаї.

Болгарські рятувальні служби евакуювали всіх пасажирів зі швейцарського круїзного пароплава Viking Ullur, який застряг на мілині на Дунаї між Болгарією та Румунією.

Про це повідомляє болгарське агентство BTA.

За даними болгарської прикордонної поліції, з борту судна в районі селища Гомотарці доправили на берег 186 пасажирів. Пароплав сів на мілину ввечері у понеділок, а спроби самостійно зняти його з мілини не дали результату.

Евакуацію вирішили провести через те, що запаси води та продуктів на борту були обмежені, а поповнити їх мали лише в наступному порту за маршрутом.

Спочатку оператор судна намагався направити інший пароплав для перевезення пасажирів, але він не зміг підійти до Viking Ullur через умови на річці.

Наразі 52 члени екіпажу залишаються на борту. Подальша доля судна залежатиме від рівня води та можливості повторно провести операцію зі зняття його з мілини.

Причиною інциденту могли стати складні умови судноплавства на Дунаї. Наприкінці липня на румунській ділянці річки зафіксували один із найнижчих рівнів води за останні три десятиліття.

 
Дунаймілина

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