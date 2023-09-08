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Румунія обіцяє захистити населення від російських обстрілів

08 вересня 2023, 14:14
Румунія обіцяє захистити населення від російських обстрілів
р. Дунай. Фото: izmailonline.com
Румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій прийняв рішення посилити заходи захисту населення в районах поблизу українських портів на Дунаї, які росія обстрілює.

Про це повідомляє портал Digi24.

Міністерство національної оборони має окреслити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які обстрілює росіяни. 

В них мають бути запроваджені заходи захисту населення.

Наприклад, розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де є ризик падіння "елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті".

Крім оповіщення Ro-Alert інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в разі обстрілів.

В населених пунктах Плауру і Чаталкіой побудують укриття.

Раніше Румунія таки підтвердила падіння російського дрона на своїй території.
РумуніязахистДунайнаселення

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