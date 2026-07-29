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Переговори щодо МіГ-29 просунулися: Польща отримала лист від України

29 липня 2026, 20:37
Переговори щодо МіГ-29 просунулися: Польща отримала лист від України
Фото: wikipedia.org
Переговори про передачу Україні винищувачів МіГ-29 нині перебувають на більш просунутому етапі, ніж місяць тому.

Україна та Польща поновили переговори щодо можливої передачі польських винищувачів МіГ-29 в обмін на українські дрони. Київ уже підтвердив свою зацікавленість у такій домовленості, а Варшава очікує на конкретні пропозиції від української сторони. Про це повідомляє WP Wiadomości.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона отримала лист від України після попередніх суперечок навколо реалізації домовленостей.

"Ми очікуємо на те, що для мене дуже важливо, – варіант "МіГ-29 за дрони". Після жорстких заяв з нашого боку надійшов лист від української сторони, що вони й надалі зацікавлені. Ми сказали: дайте нам конкретику", – зазначив глава польського Міноборони.

За його словами, співпраця між країнами у сфері підготовки військових уже триває, однак домовленість про обмін винищувачів на безпілотники поки що не реалізована.

Косіняк-Камиш додав, що пропозиція залишається чинною і зараз переговори перебувають на більш просунутому етапі, ніж місяць тому. Водночас остаточної угоди сторони ще не досягли.

На початку липня питання передачі польських МіГ-29 стало причиною публічної суперечки між Києвом і Варшавою. Тоді Косіняк-Камиш заявив, що Україна нібито не виконує домовленостей щодо співпраці у сфері безпілотних технологій. Після цього українська сторона підтвердила готовність продовжити переговори, що, за словами польського міністра, дозволило повернутися до обговорення формату "МіГ-29 за дрони".

Днями Польща назвала умову передачі Україні МіГ-29.

 
ПольщаУкраїнаМіГ-29

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