Польща назвала умову передачі Україні МіГ-29

Якщо домовленості не буде досягнуто найближчими тижнями, Варшава готова продати літаки Болгарії.

Польща розраховує найближчим часом отримати відповідь від України щодо передачі винищувачів МіГ-29. У разі відсутності домовленостей Варшава може продати ці літаки Болгарії.

Про це інформує польське видання WP.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, пропозиція щодо передачі МіГ-29 Україні залишається чинною, однак остаточне рішення має бути ухвалене протягом найближчих тижнів.

"Пропозиція лежить на столі", – заявив він.

Міністр зазначив, що Польща очікує від України не лише політичного рішення, а й поглиблення співпраці у сфері безпілотних технологій.

За його словами, Україна створила потужну індустрію виробництва дронів, тому Варшава розраховує на обмін досвідом, технологіями та передачу частини безпілотних систем.

"Настав час сказати, чого ми очікуємо у відповідь – ноу-хау в тому, у чому вони сильні, а також співпраці та передачі частини дронів, які ми могли б використовувати", – сказав Косіняк-Камиш.

Водночас між військовими штабами двох країн тривають переговори щодо технічного стану винищувачів, їхнього ремонту та фінансування відповідних робіт.

Глава Міноборони Польщі також повідомив, що болгарська сторона вже виявила зацікавленість у придбанні польських МіГ-29.

"Вони настільки в хорошому стані, що болгари хочуть їх купити. Якщо хтось готовий заплатити за них, це означає, що вони справді цінні", – зазначив він.

За словами Косіняка-Камиша, пріоритетом для Варшави залишається домовленість із Києвом, однак часу на ухвалення рішення небагато.

"Якщо цього не станеться, тоді буде інший сценарій. Найближчими тижнями має бути ухвалене остаточне рішення", – підсумував міністр.

Раніше у Польщі підтвердили запит від країни НАТО на МіГ-29 для України.