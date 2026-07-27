NYT: Трамп готується заявити перемогу над Іраном і завершення війни

Однак його стратегія на Близькому Сході стикається з серйозними викликами.

Президент США Дональд Трамп має намір заявити про перемогу над Іраном і фактичне завершення війни, попри те що ситуація навколо конфлікту залишається невизначеною.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, Трамп дедалі більше розчарований розвитком подій. Попри військову перевагу США, він зіткнувся з обмеженнями, які не дозволяють швидко досягти бажаного результату. У матеріалі зазначається, що це позначилося на його поведінці та ухваленні рішень.

Як приклад газета наводить ситуацію з угодою між США та Саудівською Аравією щодо розвитку цивільної ядерної енергетики. Минулого тижня міністр енергетики підписав документ, однак менш ніж за добу, за інформацією видання, президент фактично заблокував його реалізацію.

Колишній американський дипломат і експерт із Близького Сходу Аарон Девід Міллер вважає, що такі дії завдали шкоди позиціям Вашингтона в регіоні.

За його словами, Трамп відштовхнув саудівців, порадував Біньяміна Нетаньягу та дав Ірану додаткові аргументи для тверджень, що домовленості зі США можуть завершитися зрадою.

На думку авторів матеріалу, президент США може спробувати представити нинішню паузу в бойових діях як власну перемогу, оголосивши про досягнення головних цілей операції та завершення війни. Водночас офіційних заяв Білого дому про закінчення конфлікту наразі не було.