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Сім країн ЄС просять Єврокомісію підтримати туризм у прикордонних регіонах

27 липня 2026, 14:42
Сім країн ЄС просять Єврокомісію підтримати туризм у прикордонних регіонах
Фото: з вільного доступу
Країни зазначили, що через війну росії в Україні регіон зіштовхується з викликами.

Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Румунія та Болгарія звернулися до Єврокомісії із закликом вжити цілеспрямованих заходів для зміцнення туризму в прикордонних регіонах.

 Про це повідомило Міністерство економіки та інновацій Литви.

"Хоча Литва є безпечним і привабливим туристичним напрямком, геополітичні фактори вздовж східного кордону продовжують впливати на рішення міжнародних туристів та інвесторів", – заявив міністр Едвінас Грікшас. Країни зазначили, що через війну росії в Україні регіон зіштовхується з викликами, які негативно позначаються на потоках в'їзного туризму та викликають обережність інвесторів.

Вони закликали ЄК включити заходи щодо східних прикордонних регіонів у майбутню стратегію сталого туризму, підтримати малий і середній бізнес, покращити транспортне сполучення та відновити довіру до регіону.

ЄврокомісіятуризмЄвросоюзвійна в Україні

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