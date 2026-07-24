Повна хронологія справи "Трамп – росія". Секс, брехня та відео – Крейг Анґер

Продовжуємо публікувати розслідування американського журналіста Крейга Анґера про зв’язки Трампа з росією. Він стверджує, що зібрав документовану хронологію того, як російська розвідка виплекала Дональда Трампа як свій актив і допомогла привести його до Білого дому. У 14-й частині Крейг Анґер розповідає про повторну спробу Дональда Трампа 1996 року реалізувати проєкт Trump Tower Moscow – спробу, яка ще глибше занурила його у світ російського компромату та кримінальних зв'язків на роки наперед.

Друга спроба

Через кілька років після першої невдалої спроби збудувати Trump Tower Moscow Дональд Трамп спробував знову і лише ще глибше занурився у брудний світ російського компромату.

До середини дев'яностих Трамп уже продемонстрував росіянам, що впевнено перетворюється на ефективний розвідувальний актив. Він охоче дозволяв російським бандитам і розвідникам відмивати гроші через свою нерухомість. Він здійснював операції у межах активних заходів КДБ, просуваючи в американських медіа ключові тези радянської спецслужби. Він також дав зрозуміти, що цілком готовий і надалі отримувати порятунок від чергового банкрутства завдяки російським спецслужбам.

Після того як російська федерація замінила зниклий Радянський Союз, Трамп охоче звернувся до неї у пошуках грошей для своїх компаній, особистих пригод і розваг та, нарешті, можливості здійснити давню мрію: збудувати Trump Tower у москві, цього разу на Червоній площі або поблизу неї.

Так у 1996 році Трамп знову приїхав до москви – цього разу в супроводі Говарда Лорбера й Беннетта Лебоу, відповідно президента й голови компанії Brooke Group, якій, серед іншого, належали Liggett-Ducat Ltd., третя за величиною тютюнова компанія у США, та значні активи нерухомості в Нью-Йорку й москві. Також його супроводжував мільярдер Леон Блек, генеральний директор Apollo Global Management.

Супутники, що згодом стали політичними союзниками

Усі троє чоловіків, які тоді подорожували з Трампом, згодом стали тривалими прихильниками його політичної кар'єри. Лорбер пізніше став діловим партнером Стіва Віткоффа – мільярдера-девелопера, який є спецпосланцем президента з питань врегулювання війни росії проти України та ізраїльської окупації Гази. Леон Блек, своєю чергою, здобув сумну відомість після того, як з'ясувалося, що він заплатив 158 мільйонів доларів сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну за "фінансові послуги".

Лорбер і Лебоу, які починали кар'єру за часів "дикого Заходу" пострадянської приватизації, на той момент уже встигли налагодити кілька цікавих зв'язків – деякі з них наражали Трампа на серйозний ризик компрометації. Зокрема, Лебоу почав співпрацювати з Вадимом Рабіновичем, проросійським українським олігархом, який відбув сім років ув'язнення за розтрату. Рабінович брав участь у сумнозвісній зустрічі в Тель-Авіві, на якій Семьону Могілевічу, так званому "розумному дону" російської мафії, передали контроль над українською торгівлею енергоносіями. Ці люди перебували на самій верхівці російської мафіозної держави, що тоді формувалася.

Мер Лужков і мафіозна держава

Ось що я писав у книзі "Дім Трампа, дім путіна": Коли Трамп з оточенням прибув до москви, екскурсію містом їм провів тодішній мер Юрій Лужков. Як зазначав посол США в росії Джон Байєрлі, Лужков уособлював російську "політичну дилему": його політичну владу водночас заплямовував і підживлював "тіньовий світ корупційних ділових практик" та система, у якій "майже кожен на кожному рівні був причетний до тієї чи іншої форми корупції або злочинної діяльності". Як повідомляла ліберальна газета "Новая газета", Лужкова підозрювали у тісних зв'язках із російськими мафіозі Семьоном Могілевічем, В'ячеславом Іваньковим та їхнім оточенням. У засекреченій дипломатичній телеграмі посол Байєрлі писав: "Лужков використовував кримінальні гроші для підтримки свого сходження до влади й був причетний до хабарництва та угод щодо вигідних будівельних контрактів по всій москві". Лужков також мав родинні зв'язки з компанією "Система", яка приватизувала московську нерухомість і газову галузь та, за даними "Новых Известий", була пов'язана з компаніями Могілевіча на Нормандських островах і солнцевським злочинним угрупованням.

Проблема поїздки Трампа до москви полягала не лише в тому, що він спілкувався з такими сумнівними персонажами. У москві він зупинився в готелі Ritz-Carlton, який сенатське розслідування охарактеризувало як "середовище з високим контррозвідувальним ризиком": імовірно, у його штаті постійно працював щонайменше один офіцер російської розвідки, номери гостей перебували під наглядом спецслужб, а численні повії регулярно бували в готелі – вочевидь, принаймні за мовчазного схвалення російської влади.

Особисті стосунки: за даними сенатського розслідування, Девід Геованіс (обведений), американський бізнесмен у москві, який іноді працював з російським олігархом Олегом Дерипаскою, знав, щ під час поїздки 1996 року Трамп "вступав в особисті стосунки". Чоловік між Трампом і Геованісом – Леон Блек, мультимільярдер і керівник Apollo Global Management.

Тим часом Девід Геованіс, директор із нерухомості Liggett-Ducat, який також перебував тоді в москві, допомагав просувати проєкт Трампа й дбав, щоб того розважали під час візиту.

Найповніше цю історію викладено у звіті Сенатського комітету з розвідки – офіційно він називається "Про російські активні заходи, кампанії та втручання у вибори США 2016 року. Том 5: контррозвідувальні загрози та вразливості".

Останній том звіту оприлюднили 18 серпня 2020 року за керівництва виконувача обов'язків голови комітету сенатора Марко Рубіо, який нині є держсекретарем і радником президента Трампа з національної безпеки.

Вражає, що, хоча зміст звіту був значно сенсаційнішим за результати розслідування Роберта Мюллера, документ так і не привернув широкої уваги.

Попри те що значні фрагменти звіту були вилучені з оприлюдненої версії, він усе ж пішов далі за будь-яке інше авторитетне розслідування, припустивши, що президент Трамп міг бути скомпрометований росіянами. У ньому зазначено, що "свідчення та інша інформація, надані кількома свідками, вказували: чоловік на ім'я Девід Геованіс стверджував, що володіє інформацією про стосунки Трампа з жінками в москві… Геованіс заявляв, що під час поїздок Трампа до росії у 1996 та 2013 роках знав про його особисті стосунки з росіянками".

Московські дні: у 1996 році Трамп повернувся до росії разом з іншими магнатами нерухомості Беннеттом Лебоу (праворуч від нього) і Говардом Лорбером (ще правіше, сидить), намагаючись реалізувати проєкт Trump Tower у москві.

За даними звіту, друг Геованіса Роберт Керран якось запитав його: "Що саме сталося… вони [Трамп і неназвана жінка] переспали чи що?" За словами Керрана, Геованіс відповів: "Так, ну, наступного дня я знову бачив їх разом, тож…"

У звіті також зазначено: Геованіс припускав, що російська влада, ймовірно, теж знала про це. Геованіс має зв'язки з наближеними до кремля олігархами, кілька з яких перебувають наразі під санкціями США. Деякі його контакти також пов'язані зі службами розвідки й безпеки росії, а частина бере участь в операціях впливу кремля за кордоном.

Крім того, за висновком авторів звіту, "поведінка Геованіса щодо жінок набула в москві такої репутації, що могла зробити його самого й людей із його оточення вразливими до операцій із використанням компромату".

Насамкінець у звіті зазначено, що згодом Геованіс став керуючим директором з інвестицій у нерухомість у компанії "Базовий елемент" Олега Дерипаски. Дерипаску у звіті названо "одним із найважливіших агентів зловмисного впливу кремля", який має тісні зв'язки з російськими спецслужбами й брав участь в операціях, спрямованих проти виборів в інших країнах.

Як у Вегасі: ліворуч – казино Beverly Hills на Кудринській площі, яке Трамп відвідав у день урочистого відкриття під час візиту до москви в листопаді 1996 року. Праворуч – актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс наглядає за одним із ігрових столів.

Перебуваючи в москві, Трамп неодмінно відвідав вечірку з нагоди відкриття Beverly Hills – казино і стрип-клубу в одній із величезних сталінських висоток на Кудринській площі, половина якого належала акторові й майстрові бойових мистецтв Чаку Норрісу. За словами джерела, наближеного до закладу, там були VIP-кімнати, ймовірно обладнані прихованими камерами, де Трамп міг усамітнюватися зі стриптизерками, але підтвердити це твердження не вдалося.

Перед від'їздом із росії Трамп провів пресконференцію в московському готелі Baltschug Kempinski – розкішній будівлі XIX століття з видом на Червону площу, кремль і москву-ріку, якою, за даними ФБР, володів сам Семьон Могілевіч. На пресконференції Трамп оголосив про намір інвестувати 250 мільйонів доларів у дві "надрозкішні" житлові вежі, які мали називатися Trump International і – о диво – Trump Tower та яких, за його словами, "москва відчайдушно хоче й потребує".

Але, як і у 1980-х, проєкт так і не зрушив з місця: його публічний фасад приховував постійно мінливу мережу таємних зв'язків. Як і перша спроба, ця поїздка не дала конкретного плану будівництва, але ще більше зблизила Трампа з людьми, пов'язаними і з російською розвідкою, і з російською мафією.

Чимало питань щодо поїздки Трампа до москви того року та налагоджених ним зв'язків залишаються без відповіді, але було зрозуміло: високопосадовці і в США, і в росії усвідомлювали, наскільки високими будуть ставки в наступні десятиліття. 11 січня 2019 року, вже під час першого президентського терміну Трампа, New York Times повідомила, що правоохоронців настільки занепокоїла поведінка президента, "що вони почали розслідувати, чи не працював він на росію проти інтересів США".

Ніби демонструючи, що росія надійно контролює всі відповідні матеріали, через кілька тижнів анонімний оперативник злив тридцятисекундне відео зустрічі Трампа з російськими чиновниками в москві, під час якої вони намагалися домовитися про проєкт. З незрозумілих причин відео датували 1995, а не 1996 роком.

У відповідь колишній мер москви Юрій Лужков в інтерв'ю російському агентству "Інтерфакс" пояснив, що сталося: "Трамп був у москві, – сказав Лужков. – Він мав контакти… з питань, пов'язаних із будівництвом підземного торгового центру "Охотний ряд" на Манежній площі".

Лужков також пояснив, що Трамп мав "один-два" контакти з тодішнім першим заступником мера, нині депутатом Держдуми Володимиром Ресіним, який за мерства Лужкова курував будівельну галузь москви. "[Трамп] планував узяти участь у будівництві торгового центру, – цитували колишнього мера. – Такі наміри були… але далі справа не пішла".

Трамп знову не зумів збудувати свою московську вежу, але робота над залученням грошей із росії тривала.

Дійові особи Леон Блек. Мільярдер і генеральний директор Apollo Global Management, який супроводжував Трампа під час поїздки до москви 1996 року. Пізніше здобув сумну відомість, коли з'ясувалося, що заплатив 158 мільйонів доларів сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну за "фінансові послуги". Девід Геованіс. Директор із нерухомості Liggett-Ducat, який відіграв ключову роль у просуванні проєкту Трампа й, імовірно, подбав про його дозвілля під час перебування в москві. За даними сенатського звіту, Геованіс стверджував, що під час поїздок Трампа до росії у 1996 та 2013 роках знав про його особисті стосунки з росіянками. Беннетт Лебоу. Голова Brooke Group, який разом із Лорбером і Трампом їздив до москви, намагаючись відродити проєкт будівництва вежі Трампа. Говард Лорбер. Президент Brooke Group, якій належали Liggett-Ducat Ltd., третя за величиною тютюнова компанія у США, та значні активи нерухомості в Нью-Йорку й москві. Згодом Лорбер став великим донором Трампа, а також діловим партнером Стіва Віткоффа, спецпосланця Трампа до москви та Ізраїлю.

Частини 1 та 2: Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США

Частини 3 та 4: Чому Трамп зрадив Україну?

Частина 5: російська пральня Трампа

Частина 6: КДБ розставляє пастку

Частина 7: Трампа готують і везуть до Москви

Частини 8 та 9: Новий маньчжурський кандидат

Частини 10 та 11: Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування

Частини 12 та 13: Цар Мідас навпаки, вихідці з КДБ та мафія

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