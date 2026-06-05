Повна хронологія справи "Трамп – росія". Чому Трамп зрадив Україну? Частини 3 і 4 – Крейг Анґер

Американський журналіст Крейг Анґер, який працював заступником редактора The New York Observer і був головним редактором журналу Boston, оголосив про завершення десятирічної праці – розслідування з 38 частин "Хронологія справи "Трамп – росія". Автор стверджує, що зібрав документовану хронологію того, як російська розвідка виплекала Дональда Трампа як свій актив і допомогла привести його до Білого дому. В третьому і четвертому розділах автор відтворює версію про те, як радянська розвідка нібито почала цілеспрямовано "опрацьовувати" Дональда Трампа з 1980 року через мережу емігрантів із СРСР і крамницю електроніки Joy-Lud на Мангеттені. Трампа виявили як перспективний актив КДБ через торговця електронікою Семена Кісліна, який був "агентом-спостерігачем". Автор пов'язує ці події з нинішньою політикою Трампа щодо України, розглядаючи її як можливий прояв давніх зобов'язань перед Москвою.

Частина 3. Агент-спостерігач. Чому Трамп зрадив Україну? Справжня історія зв'язків Трампа з росією та того, як його завербувало КДБ

Тепер, коли президент Трамп підставляє Україну, важливо зрозуміти – чому. Зрештою, зраджуючи Україну, Трамп руйнує і найуспішніший геополітичний альянс в історії людства, який за вісімдесят років сформував потужні ринкові економіки й демократичні інститути в десятках європейських країн, що після Другої світової лежали в руїнах. Навіщо Трампові ставати на бік диктатур і авторитарних режимів путіна, Кім Чен Ина та Віктора Орбана – проти Великої Британії, Франції, Німеччини та інших відданих американських союзників по НАТО?

Звісно, нам без кінця повторювали, що політика Трампа не має жодного стосунку до його особистих зв'язків із росією. "Рашагейт" – тобто розслідування щодо Трампа і росії – був просто фейком. Цього не було. Навіть попри доповідь Мюллера (офіційна назва: "Доповідь про розслідування російського втручання у президентські вибори 2016 року"), два імпічменти, вражаючий спектакль, влаштований Комісією з подій 6 січня, і незліченну кількість книжок. І от, попри те, що найбільша новина у світі – це те, як Трамп руйнує повоєнний порядок, що забезпечив Америці потугу і є фундаментом її національної безпеки, – думка про те, що це виростає з давніх зв'язків Трампа з росією, майже не звучить.

Ніби він вигадав цю божевільну ідею з нічого.

Але я так не думаю.

Минулого листопада, лише через тиждень після перемоги Трампа на виборах 2024 року, не хто інший, як Микола Патрушев – секретар Ради безпеки росії і, після путіна, один із найвпливовіших голосів у рф – пролив певне світло на це питання своїми словами про адміністрацію Трампа, що вступала до влади, та її стосунки з Україною. Змінивши путіна на посаді директора ФСБ, Патрушев давно є одним із найближчих і найвпливовіших радників президента, тому його коментарі щодо української політики Трампа становлять більш ніж побіжний інтерес. "Для досягнення успіху на виборах Дональд Трамп спирався на певні сили, перед якими має відповідні зобов'язання, – сказав Патрушев газеті "Комерсант". – І як відповідальна людина він буде зобов'язаний їх виконати".

Звісно, слова Патрушева дещо туманні, але для мене вони натякають на те, що росія надала Трампу певні послуги і тепер чекає на послугу у відповідь. І якщо так, то ця відповідь цілком може мати форму припинення американської допомоги Україні – щоб допомогти росії виграти війну.

Тому, написавши дві книжки про зв'язки Трампа з росією – "Дім Трампа, дім путіна" і "Американський компромат", я вирішив повернутися до самого початку стосунків Трампа з росією і дослідити, що насправді відбулося. Далі – хронологія зв'язків Трампа з росією, складена на підставі матеріалів моїх книжок та інших відкритих джерел.

Агент-спостерігач: Семен Кіслін, співвласник крамниці Joy-Lud Electronics, який, за версією слідчих, був частиною квазідиверсійної еміграційної політики СРСР, познайомився з Трампом 1980 року.

Це почалося 1980 року.

За словами колишнього офіцера КДБ Юрія Швеця, радянська розвідка саме тоді почала цілеспрямовано плекати Дональда Трампа як перспективний актив – у час, коли Трамп, якому було близько тридцяти, взявся перетворювати занедбаний готель "Коммодор" на Grand Hyatt New York. Як виявилося, одна досить буденна й маловідома деталь будівництва Grand Hyatt може бути ключем до розгадки витоків зв'язків Трампа з російською розвідкою. Ця деталь – нібито придбання Трампом сотень телевізорів для нового готелю в Семена "Сема" Кісліна – українського єврея, який емігрував з Одеси 1972 року і був співвласником невеликої крамниці електроніки в Нью-Йорку під назвою Joy-Lud Electronics. Крамниця, розташована поблизу будівлі Флетайрон на Мангеттені, була улюбленим місцем для радянських дипломатів, офіцерів КДБ і членів політбюро, що перебували у США і прагнули придбати електроніку, якої в Радянському Союзі було не дістати.

Точно невідомо, чому Трамп вирішив купувати саме у Joy-Lud, і чимало деталей цієї угоди залишаються нез'ясованими. Втім, 2017 року сам Кіслін розповів Bloomberg Businessweek, що "продав Трампу близько 200 телевізорів у кредит". Він додав, що Трамп, якого вважали ненадійним платником, цього разу подбав про своєчасну оплату. "Я дав йому 30 днів, і рівно через 30 днів він розрахувався, – сказав Кіслін. – Жодних проблем він мені не завдавав".

В електронному листі до мене Кіслін заперечив будь-який зв'язок із радянськими структурами. "Моя сім'я та я емігрували як єврейські біженці, – написав він. – Жодної домовленості з будь-якою структурою, пов'язаною з СРСР, не було". Але насправді все було складніше.

За словами Юрія Швеця, ще в 1970-х роках КДБ розробив низку спеціальних програм для вербування активів у Сполучених Штатах. Серед них були нові, квазидиверсійні еміграційні програми, які нібито мали дозволити єврейським біженцям емігрувати до Америки, але мали непередбачуваний наслідок: сприяли зростанню російської мафії та підготовці активів нового покоління для КДБ.

Інший колишній офіцер КДБ, генерал Олег Калугін, розповів мені, як він разом із тодішнім головою КДБ Юрієм Андроповим запровадив нову політику: "По-перше, – сказав він, – ми маємо відібрати значну кількість євреїв, які хочуть емігрувати. Це послабить зростаючу напругу і допоможе заткнути "Голос Америки" і програми BBC, що звинувачують росію в антисемітизмі".

Звучить пристойно, але, за словами Калугіна, ця нова, зовні доброчинна політика приховувала інший, більш макіавеллівський бік. "Ми говорили [емігрантам]: можете їхати, але будете постачати нам інформацію. І вони присягалися нам служити", – розповів Калугін.

Інакше кажучи, вони надавали розвідувальні дані КДБ. І, за словами Швеця, саме цим займалася Joy-Lud.

Для КДБ та його правонаступників у широкій категорії активів розрізнялися агенти і контакти. За словами Швеця, агент – це той, хто чітко розуміє, що працює на російську розвідку, і свідомо виконує конкретні завдання. У цьому контексті агенти, яким доручали конкретні операції, могли бути класифіковані як куратори, вербувальники, агенти проникнення, "утримувачі" тощо. "Один агент може надавати інформацію, виносячи документи з ЦРУ, – сказав Швець. – Але Кіслін не був агентом-інформатором. Я вважаю, що він був агентом-спостерігачем".

Це означало, що роль Кісліна полягала б у пошуку для КДБ потенційних активів різного роду. До цих активів належали б довірені контакти – люди, які, на відміну від агентів, надають послуги своїм російським кураторам не тому, що їм доручено, а завдяки ретельно вибудуваним особистим стосункам. Як зауважує Швець, у більшості випадків довірені контакти розуміють, що мають справу з російською розвідкою, але їм зазвичай про це прямо не кажуть. "Довірених контактів не вербують, – пояснив Швець. – Стосунки з ними вибудовуються поступово. Ти просто з часом налагоджуєш зв'язок із довіреним контактом".

І, за словами Швеця, Кіслін виявив Дональда Трампа, який за класифікацією КДБ зрештою став "спеціальним неофіційним контактом" – рідкісним різновидом довіреного контакту, що застосовувався до високорівневих розвідувальних активів КДБ – на кшталт покійного промисловця Арманда Хаммера і покійного британського медіамагната Роберта Максвела.

Так почалося зближення.

Частина 4. Колишній радянський агент: як Трампа заманили в мережу КДБ (1980)

Операція починається

Hyatt Grand Central став першим великим тріумфом Трампа – тоді ще зухвалого молодого забудовника з Квінса, сповненого рішучості залишити свій слід на іншому березі річки на Мангеттені. Придбавши за один долар право викупити цю занедбану потвору, Трамп зробив на цьому проєкті величезний статок і вийшов на шлях до загальнонаціональної популярності.

Але, нагадаю, одна малопомітна деталь будівництва готелю може бути ключем до витоків зв'язків Трампа з російською розвідкою: незвичний спосіб, у який Трамп придбав сотні телевізорів для нового готелю. Сьогодні великі готельні мережі – Hyatt, Marriott та інші – зазвичай звертаються до великих корпоративних постачальників на кшталт Samsung, Sony або LG Electronics, коли закуповують телевізори для готелів.

Трамп обрав інший шлях. Він придбав телевізори в крамниці електроніки, яка була прикриттям КДБ.

Як таке могло статися?

Хоча Брайтон-Біч був вотчиною його батька – Фред Трамп розбагатів, зводячи тисячі будинків там і в подібних кварталах Брукліну й Квінса, – Дональд уже почав напрацьовувати власні контакти серед нових емігрантів із СРСР. Серед них – Семен "Сем" Кіслін.

Як я писав у книзі "Дім Трампа, дім путіна":

"Для Трампа це стало початком тривалої співпраці – і першим із багатьох зв'язків з людьми, яких нібито пов'язували з діячами російської мафії. Кіслін та його партнер Темур Сепіашвілі, відомий також як Тамір Сапір, – обидва нібито мали зв'язки з організованою злочинністю – заснували крамницю електроніки, добре відому серед радянських громадян у США, яка, за даними New York Times, стала оптовим вузлом, де радянські дипломати, агенти КДБ і члени політбюро купували електронну техніку".

Як і Кіслін, Сапір, що прибув до Сполучених Штатів практично без нічого, став надзвичайно заможним давнім діловим партнером Трампа. Два десятиліття по тому Сапір зі своїх апартаментів у Trump Tower разом з іншими радянськими емігрантами взяв участь у будівництві 46-поверхового Trump SoHo (нині – готель Dominick) – скандального готельно-кондомініумного проєкту вартістю 450 мільйонів доларів, який зрештою відмежувався від Трампа.

Це означало, що роль Кісліна як "спостерігача" полягала б у пошуку потенційних активів різного роду, щоб КДБ міг їх згодом розробляти. До цих активів належали б довірені контакти – люди, які, на відміну від агентів, надають послуги своїм російським кураторам не тому, що їм доручено, а завдяки ретельно вибудуваним особистим стосункам.

Дійові особи Семен "Сем" Кіслін Єврейський емігрант і співвласник Joy-Lud Electronics – мангеттенської крамниці, яку часто відвідували радянські дипломати й офіцери КДБ. Близько 1980 року продав Трампу близько 200 телевізорів для готелю "Коммодор". Колишній офіцер КДБ Юрій Швець описує Кісліна як агента-спостерігача – людину, що виявляла потенційні активи КДБ. ФБР згодом пов'язало його з російським кримінальним авторитетом, хоча сам Кіслін будь-які зв'язки з мафією заперечує. Тамір Сапір Вихідець з Грузії, колишній партнер по Joy-Lud. Як і Кіслін, піднявся з бідності до статусу мільярдера і згодом брав участь у проєкті Trump SoHo. Нібито мав зв'язки з російською організованою злочинністю, хоча заперечував це. Мешкав у Trump Tower, помер 2014 року. Юрій Швець Колишній майор КДБ, що служив у Вашингтоні в 1980-х роках. Нині громадянин США, Швець надав ключові відомості про вербування радянських активів. Він визначив Трампа як людину, яку КДБ вирощував як "спеціальний неофіційний контакт" — статус, що надавався особам із великим впливом.

Джерело: частина 3 та частина 4

Частини 1 та 2: Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США