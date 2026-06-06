Польські роботодавці дедалі частіше наймають працівників з Азії замість українців

Експерти попереджають: після закінчення війни багато українців можуть не знайти роботу в Польщі.

У Польщі наразі працює близько 30 тисяч громадян Колумбії та Філіппін, і дедалі частіше виникає питання, чи не займуть вони назавжди місця українців, які після початку війни переїжджають до країн Західної Європи з вищими зарплатами.

Про це пише WNP.

Президент Worksol Group Міхал Солецький вважає, що процес заміщення вже розпочався. За його словами, польський ринок праці швидко заповнив кадрові прогалини людьми з Азії та Південної Америки. Навіть після закінчення війни багато українців можуть мати проблеми з поверненням на польський ринок праці, оскільки компанії, які вже найняли працівників з інших країн, не звільнятимуть їх лише для того, щоб знову наймати українців.

Попри те, що українці досі становлять найбільшу групу іноземних працівників у Польщі, їхня перевага на ринку систематично зменшується. Натомість швидко зростає кількість працівників з Непалу, Індії та Філіппін.

За даними SW Research, найбільший попит на іноземних працівників зберігається у промисловому секторі, а також в адміністрації, транспорті, логістиці та складському господарстві.