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Україна отримала від Польщі новий список місць для ексгумацій

05 серпня 2026, 20:09
Україна отримала від Польщі новий список місць для ексгумацій
Сторони констатували, що Україна видала всі дозволи, про які було домовлено під час попередньої зустрічі.
У Львові відбулося засідання Українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, під час якого Польща передала Україні перелік місць для проведення подальших пошукових та ексгумаційних робіт.
 
Про це повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький у Facebook.
 
У середу, 5 серпня, українська та польська сторони підбили підсумки виконання домовленостей, досягнутих під час попереднього засідання робочої групи, яке відбулося 16 грудня у Варшаві.
 
Сторони констатували, що Україна видала всі дозволи, про які було домовлено під час попередньої зустрічі. Також вони відзначили успішне проведення робіт у погоджених місцях на території України.
 
Крім того, польська сторона передала Україні перелік місць, щодо яких уже подано або найближчим часом буде подано заявки на проведення подальших робіт.
 
Учасники робочої групи також обговорили проблемні питання, пов'язані з практичною реалізацією пошукових та ексгумаційних робіт на території України й Польщі.
 
Наразі в Україні тривають ексгумації в селах Острівки та Воля Островецька. Наступні ексгумаційні роботи, найімовірніше, відбудуться наступного року в Гуті Пеняцькій, де в червні було виявлено поховання людей.
Польщаексгумація

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