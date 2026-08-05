Робот-сапер знешкодив дрон із вибухівкою біля українського літака в Німеччині
05 серпня 2026, 20:53
Фото: Dpa
Обставини інциденту розслідує антитерористичний підрозділ прокуратури Дрездена.
У Німеччині розповіли, як вилучили дрон із вибуховим пристроєм, який раніше виявили в аеропорту "Лейпциг/Галле" поблизу українського літака.
Про це повідомили правоохоронці, пише The Guardian.
Як зазначається, для вилучення дрона німецька поліція залучила робота-сапера.
Наразі антитерористичний підрозділ прокуратури Дрездена розслідує обставини інциденту.
Раніше повідомлялося, що німецька поліція проводить розслідування після виявлення підозрілого предмета поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту "Лейпциг/Галле". Через це роботу летовища тимчасово призупинили.