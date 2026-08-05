Робот-сапер знешкодив дрон із вибухівкою біля українського літака в Німеччині

Обставини інциденту розслідує антитерористичний підрозділ прокуратури Дрездена.

У Німеччині розповіли, як вилучили дрон із вибуховим пристроєм, який раніше виявили в аеропорту "Лейпциг/Галле" поблизу українського літака.

Про це повідомили правоохоронці, пише The Guardian.

Як зазначається, для вилучення дрона німецька поліція залучила робота-сапера.

Наразі антитерористичний підрозділ прокуратури Дрездена розслідує обставини інциденту.