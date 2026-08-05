Нідерланди розробляють безекіпажний катер для боротьби з субмаринами

Апарат планують використовувати разом із перспективними фрегатами ASWF.

Міністерство оборони Нідерландів доручило консорціуму Dutch Naval Design розробити автономний надводний безпілотний апарат для виявлення та супроводу підводних човнів.

Про це повідомляє Telegram-канал YIGAL LEVIN.

Нова платформа завдовжки близько 12 метрів і водотоннажністю приблизно 9 тонн зможе розвивати швидкість до 20 вузлів (майже 37 км/год), перебувати в морі щонайменше 96 годин і виконувати завдання навіть за складних погодних умов.

Апарат планують використовувати разом із перспективними фрегатами ASWF. Він допомагатиме виявляти підводні човни на значній відстані від корабля, розширюючи зону контролю та даючи змогу фрегату залишатися менш помітним.

Для пошуку цілей використовуватимуть гідроакустичний комплекс Compact FLASH компанії Thales, який спочатку розробили для протичовнових вертольотів. Безпілотник зможе занурювати сонар у визначених районах, аналізувати різні шари води та передавати отримані дані на корабель.

Також система буде сумісною з бортовими сонарами фрегатів і акустичними буями, що дасть змогу об'єднувати інформацію з різних платформ і формувати точнішу картину підводної обстановки.