Україна вперше продала США бойові дрони власного виробництва

Партія з 2000 ударних FPV-дронів F10 уже доставлена американській стороні в межах програми Drone Dominance.

Українська компанія F-Drones вперше офіційно експортувала готові бойові безпілотники власного виробництва до США. Підприємство завершило поставку 2000 ударних FPV-дронів F10 для американської програми Drone Dominance, яку реалізує Департамент війни США.

Про це повідомили у компанії F-Drones.

У компанії зазначили, що вся партія безпілотників уже передана американській стороні та наразі проходить процедуру офіційного приймання. Після її завершення перший контракт вважатиметься повністю виконаним.

Це перший випадок, коли Україна надала дозвіл на експорт готових бойових безпілотників українського виробництва. Раніше експортні дозволи переважно стосувалися окремих технологій, комплектуючих або послуг.

Контракт на постачання дронів F10 став результатом участі української розробки у випробуваннях американської програми Drone Dominance. Партнер F-Drones у США – компанія UDD Tech Corp – у лютому 2026 року долучилася до першого етапу проєкту Gauntlet I.

Випробування перспективних ударних безпілотних систем проходили на військовій базі Форт-Беннінг у штаті Джорджія. За їхніми результатами український дрон F10 посів шосте місце серед 25 учасників, увійшов до переліку 11 переможців та отримав контракт на постачання 2000 одиниць техніки.

Крім того, UDD Tech Corp отримала можливість взяти участь у наступному етапі програми – Gauntlet II.

У F-Drones наголосили, що для реалізації контракту компанія пройшла всі необхідні процедури державного експортного контролю України. Державна служба експортного контролю 1 липня 2026 року надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F10 до США. Також проєкт отримав погодження Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

У компанії заявили, що постачання дронів до США демонструє здатність українського оборонно-промислового комплексу створювати технології, перевірені в умовах війни, та виконувати міжнародні оборонні контракти за високими стандартами.

Перший експорт бойових FPV-дронів українського виробництва до США став черговим кроком у розвитку оборонного партнерства між двома країнами та відкриває нові можливості для українських виробників озброєння на міжнародному ринку.