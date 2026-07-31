Зеленський і Венс обговорили посилення ППО України

Головною темою розмови Зеленського з Венсом стали потреби України у протиповітряній обороні, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Сторони обговорили результати нещодавньої зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, а також подальшу підтримку України.

Про це Зеленський написав у Telegram-каналі.

За словами українського лідера, однією з головних тем розмови стало посилення протиповітряної оборони України. Зеленський наголосив, що росія продовжує завдавати повітряних ударів по українських містах, тому пріоритетом залишаються засоби ППО, зокрема перехоплювачі для систем Patriot, здатні протидіяти балістичним ракетам.

"російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО, а саме перехоплювачі для Patriot проти балістики – залишається основним пріоритетом", – повідомив Зеленський.

Під час розмови також обговорили вплив російської війни проти України на світові ринки та економічні наслідки агресії.

Президент України зазначив, що команди обох країн продовжать роботу над питаннями, які порушили під час переговорів.

"Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей", – додав Зеленський.

Днями ми писали, що Зеленський просив Трампа про екстрений "зимовий пакет" з 300 ракет Patriot.