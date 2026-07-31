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США вивчають українські технології дронів – ЗМІ

31 липня 2026, 18:25
США вивчають українські технології дронів – ЗМІ
image: afp
Досвід війни проти росії став перевагою України.

Український досвід використання та виробництва дронів може допомогти США адаптуватися до реалій сучасної війни, однак Київ має отримати чіткі гарантії від такої співпраці.

Допуск українських бойових безпілотників до випробувань Пентагону дає Вашингтону можливість вивчити українські технології, які виявилися ефективними на полі бою та дешевшими у виробництві, пише Newsweek.

У виданні зазначають, що війна з Іраном і протистояння з іншими противниками продемонстрували обмеження американського арсеналу: високотехнологічна зброя США часто є надто дорогою та складною для швидкого поповнення запасів.

Водночас Україна за роки повномасштабної війни створила масштабну індустрію безпілотників, здатну швидко розробляти й виробляти дешеві системи для ударів і розвідки.

Newsweek наголошує, що США не повинні просто отримати доступ до українських розробок без відповідних домовленостей щодо спільного виробництва, закупівель чи захисту інтелектуальної власності.

На думку видання, українські технології можуть допомогти Пентагону прискорити створення власних безпілотних систем і відмовитися від надто дорогих рішень, однак співпраця має бути взаємовигідною для обох країн.

 

СШАдрони

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