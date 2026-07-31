Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російського мільярдера звинуватили у схемі з імпортними БпЛА

31 липня 2026, 18:48
російського мільярдера звинуватили у схемі з імпортними БпЛА
Фото: з вільних джерел
Слідство перевіряє, чи не видавала компанія імпортні БпЛА за власні розробки.

У росії затримали мільярдера Валерія Кустова, власника компанії "Ефко", у межах справи про можливе шахрайство з безпілотниками. Разом із бізнесменом під варту потрапили кілька керівників його компанії та посадовиця російського відомства, що відповідає за розвиток дронових технологій.

Про це інформує агенція Reuters.

За даними видання, слідчі також затримали трьох топменеджерів «Ефко» — одного з найбільших виробників соняшникової олії в росії. Серед затриманих посадовців є заступниця керівника департаменту безпілотних систем і робототехніки Міністерства промисловості і торгівлі РФ Алла Половченя.

Як повідомляють російські ЗМІ, керівництво компанії підозрюють у тому, що воно могло закуповувати готові безпілотники за кордоном, а потім представляти їх як власні розробки.

У "Ефко" заявили про підтримку затриманих співробітників і закликали не робити передчасних висновків до завершення розслідування.

Компанія почала розвивати напрям безпілотників у 2021 році через підрозділ "Транспорт майбутнього", який позиціонував себе як одного з лідерів російського ринку літальних апаратів. У 2023 році структура відкрила лінію зі збирання дронів у Тольятті.

Водночас російські джерела раніше заявляли, що на підприємстві могли видавати китайські безпілотники за власну розробку.

 
Росіядрони

Останні матеріали

Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
Здоров'я
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
31 липня 2026, 18:41
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Мафіозний рай – Крейг Анґер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 16:42
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 11:22
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Політика
Новий старт Мерца швидко провалився. Чи загрожує канцлеру відставка? – Politico
Переклад iPress – 30 липня 2026, 12:14
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Політика
Генерал, який може змінити українську армію. Чому Михайло Драпатий кидає виклик системі Сирського – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2026, 09:50
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється