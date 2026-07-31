російського мільярдера звинуватили у схемі з імпортними БпЛА

Слідство перевіряє, чи не видавала компанія імпортні БпЛА за власні розробки.

У росії затримали мільярдера Валерія Кустова, власника компанії "Ефко", у межах справи про можливе шахрайство з безпілотниками. Разом із бізнесменом під варту потрапили кілька керівників його компанії та посадовиця російського відомства, що відповідає за розвиток дронових технологій.

Про це інформує агенція Reuters.

За даними видання, слідчі також затримали трьох топменеджерів «Ефко» — одного з найбільших виробників соняшникової олії в росії. Серед затриманих посадовців є заступниця керівника департаменту безпілотних систем і робототехніки Міністерства промисловості і торгівлі РФ Алла Половченя.

Як повідомляють російські ЗМІ, керівництво компанії підозрюють у тому, що воно могло закуповувати готові безпілотники за кордоном, а потім представляти їх як власні розробки.

У "Ефко" заявили про підтримку затриманих співробітників і закликали не робити передчасних висновків до завершення розслідування.

Компанія почала розвивати напрям безпілотників у 2021 році через підрозділ "Транспорт майбутнього", який позиціонував себе як одного з лідерів російського ринку літальних апаратів. У 2023 році структура відкрила лінію зі збирання дронів у Тольятті.

Водночас російські джерела раніше заявляли, що на підприємстві могли видавати китайські безпілотники за власну розробку.