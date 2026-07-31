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Сі Цзіньпін наказав армії Китаю активніше впроваджувати дрони та ШІ

31 липня 2026, 11:10
Сі Цзіньпін наказав армії Китаю активніше впроваджувати дрони та ШІ
Заклик пролунав на тлі підготовки НВАК до відзначення свого 100-річчя у 2027 році.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив активізувати використання безпілотних технологій та штучного інтелекту в армії, прагнучи створити передові збройні сили.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час виступу перед військовим керівництвом Сі Цзіньпін наголосив на необхідності інтеграції ШІ та автономних систем у бойові операції Народно-визвольної армії Китаю. Заява підкреслює зростаючі побоювання Пекіна щодо технологічної конкуренції із США, які також активно інвестують у ШІ та автономні системи. Керівництво Китаю вважає, що безпілотні платформи та ШІ змінять природу сучасних війн, тому армія має адаптувати стратегії, навчання та підготовку кадрів.

Заклик пролунав на тлі підготовки НВАК до відзначення свого 100-річчя у 2027 році, до якого армія має продемонструвати значний прогрес у розбудові сучасних збройних сил.

КитайдрониСі Цзіньпінштучний інтелект

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