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Трамп засумнівався у видачі Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot

31 липня 2026, 08:02
Трамп засумнівався у видачі Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot
Facebook / The White House
Слова Трампа суперечать його ж заяві з початку липня, коли на саміті НАТО в Туреччині він говорив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет Patriot.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалив рішення, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

 В інтерв'ю Financial Times він сказав, що є "не впевнений" у наданні ліцензії, і це питання "розглядається".

"Це надзвичайна зброя, і ми маємо бути трохи обережними щодо того, кому видаємо ліцензії. Ми, загалом, не ліцензуємо таке обладнання", – сказав він. Коментарі пролунали через два дні після зустрічі з Зеленським у Білому домі, яку обидва лідери назвали успішною. Зеленський повідомляв, що на переговорах обговорювали "виробництво ракет-перехоплювачів Patriot та ще кілька ідей".

Слова Трампа суперечать його ж заяві з початку липня, коли на саміті НАТО в Туреччині він говорив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет Patriot.

В інтерв'ю FT Трамп також заявив, що його головною метою залишається припинення війни. "Якщо говорити просто, ми хочемо, щоб війна між росією та Україною закінчилася. Я не шукаю ракети. Ми шукаємо мир", – сказав він. Найближчими днями до Києва вперше приїдуть його спецпредставники Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Дональд ТрампPatriot

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