Зеленський просив Трампа про екстрений "зимовий пакет" з 300 ракет Patriot – Axios

Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але США самі відчувають дефіцит через війну з Іраном.

Президент Зеленський заявив, що на зустрічі з Трампом попросив його надати Україні екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів для Patriot.

Про це він розповів в інтерв'ю Axios.

За словами президента, без цих ракет Україна не зможе захистити енергетичну інфраструктуру від російських балістичних ударів, що загрожує відключенням опалення для мільйонів людей та гуманітарною кризою. До зими Україна прагне отримати 300 ракет для ППО. "Нам потрібні були Patriot ще вчора", – наголосив Зеленський.

Трамп погодився просувати питання виробництва ракет-перехоплювачів в Україні за американською ліцензією. Після переговорів Зеленський зустрівся з представниками Lockheed Martin і Raytheon. Втім, навіть за наявності ліцензій налагодження виробництва займе від одного до п'яти років. Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але зазначив, що США самі відчувають дефіцит ракет через війну з Іраном.

Україна також вивчає можливість переобладнання власних балістичних ракет у ракети-перехоплювачі за аналогією з Patriot, що може дозволити швидше і дешевше посилити ППО. Зеленський заявив, що Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями, яких потребують США, в обмін на перехоплювачі.