Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський просив Трампа про екстрений "зимовий пакет" з 300 ракет Patriot – Axios

29 липня 2026, 13:50
Зеленський просив Трампа про екстрений
Фото з сайту Президента України
Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але США самі відчувають дефіцит через війну з Іраном.

Президент Зеленський заявив, що на зустрічі з Трампом попросив його надати Україні екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів для Patriot.

Про це він розповів в інтерв'ю Axios.

За словами президента, без цих ракет Україна не зможе захистити енергетичну інфраструктуру від російських балістичних ударів, що загрожує відключенням опалення для мільйонів людей та гуманітарною кризою. До зими Україна прагне отримати 300 ракет для ППО. "Нам потрібні були Patriot ще вчора", – наголосив Зеленський.

Трамп погодився просувати питання виробництва ракет-перехоплювачів в Україні за американською ліцензією. Після переговорів Зеленський зустрівся з представниками Lockheed Martin і Raytheon. Втім, навіть за наявності ліцензій налагодження виробництва займе від одного до п'яти років. Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але зазначив, що США самі відчувають дефіцит ракет через війну з Іраном.

Україна також вивчає можливість переобладнання власних балістичних ракет у ракети-перехоплювачі за аналогією з Patriot, що може дозволити швидше і дешевше посилити ППО. Зеленський заявив, що Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями, яких потребують США, в обмін на перехоплювачі.

Дональд ТрампPatriotВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Політика
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Переклад iPress – 29 липня 2026, 10:49
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2026, 08:29
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Політика
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Переклад iPress – 28 липня 2026, 15:31
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Технології
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 28 липня 2026, 12:36
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 липня 2026, 09:53
Кремлівський
Політика
Кремлівський "раут" Кеша Пателя. Не діліться секретами з американцями – невідомо, що вони з ними зроблять – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 липня 2026, 16:49
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Технології
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 липня 2026, 12:44
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється