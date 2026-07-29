Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський та Стубб вплинули на підтримку санкційного законопроєкту проти росії – Axios

29 липня 2026, 12:23
Зеленський та Стубб вплинули на підтримку санкційного законопроєкту проти росії – Axios
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Зеленський особисто спостерігав за голосуванням із зали засідань Сенату.

Президент України Зеленський та президент Фінляндії Стубб зіграли ключову роль у переконанні сенаторів США підтримати законопроєкт про "пекельні санкції" проти росії.

Про це повідомляє Axios.

Напередодні першого процедурного голосування деякі демократи вагалися, чи голосувати за пакет, оскільки були занепокоєні розширенням тарифних повноважень Трампа. Однак Зеленський та Стубб "навели переконливі аргументи" на користь запровадження санкцій і мит, стверджуючи, що росія перебуває в програшному становищі. Зеленський особисто спостерігав за голосуванням із зали засідань Сенату.

Нагадаємо, 28 липня Сенат підтримав законопроєкт 86 голосами проти 12. Під час візиту до США Зеленський зустрівся з понад 60 американськими сенаторами.

Сенат СШАВолодимир ЗеленськийАлександер Стуббсанкціі проти росії

Останні матеріали

Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Політика
Америка поставила Ірану хибний діагноз. Чому Тегеран не капітулює під тиском – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 29 липня 2026, 12:15
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Політика
Румунський MAGA рветься до влади. Як політична криза посилює Джордже Сіміона – Politico
Переклад iPress – 29 липня 2026, 10:49
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Cуспільство
Ракети ще летять, а пального вже бракує. Як українські удари підривають російський тил – Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2026, 08:29
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Політика
Марко Рубіо хоче захищати Америку. Щоправда від переважно уявних загроз – Макс Бут
Переклад iPress – 28 липня 2026, 15:31
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Технології
Держава творить ракету, а ракета творить державу. Українська кампанія глибоких ударів і трансформація української держави – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 28 липня 2026, 12:36
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт завмер в очікуванні мобілізації в росії. Паливна криза поглиблюється, а в Криму готуються до евакуації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 липня 2026, 09:53
Кремлівський
Політика
Кремлівський "раут" Кеша Пателя. Не діліться секретами з американцями – невідомо, що вони з ними зроблять – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 липня 2026, 16:49
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Технології
Ми закохалися в дрони. Але вони – не єдина відповідь – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 липня 2026, 12:44
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється