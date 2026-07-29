Зеленський та Стубб вплинули на підтримку санкційного законопроєкту проти росії – Axios

Зеленський особисто спостерігав за голосуванням із зали засідань Сенату.

Президент України Зеленський та президент Фінляндії Стубб зіграли ключову роль у переконанні сенаторів США підтримати законопроєкт про "пекельні санкції" проти росії.

Про це повідомляє Axios.

Напередодні першого процедурного голосування деякі демократи вагалися, чи голосувати за пакет, оскільки були занепокоєні розширенням тарифних повноважень Трампа. Однак Зеленський та Стубб "навели переконливі аргументи" на користь запровадження санкцій і мит, стверджуючи, що росія перебуває в програшному становищі. Зеленський особисто спостерігав за голосуванням із зали засідань Сенату.

Нагадаємо, 28 липня Сенат підтримав законопроєкт 86 голосами проти 12. Під час візиту до США Зеленський зустрівся з понад 60 американськими сенаторами.