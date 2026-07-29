росія оголосила засновника Telegram Павла Дурова в міжнародний розшук

Сам Павло Дуров ще наприкінці лютого 2026 року повідомляв, що в росії проти нього порушили кримінальну справу.

ФСБ оголосила засновника Telegram Павла Дурова в міжнародний розшук та висунула йому звинувачення у сприянні тероризму.

Про це пише DW.

За версією російської спецслужби, адміністрація Telegram нібито не видалила канали, чати та ботів, які українські спецслужби використовують для підготовки терактів і масових убивств на території росії.

У ФСБ також стверджують, що співробітники українських спецслужб через сервіс знайомств "Дайвінчик" знайомилися з російськими юнаками, видаючи себе за дівчат, і таким чином нібито втягували їх у терористичну діяльність.

російська спецслужба заявляє, що з липня 2025 року в 16 регіонах рф затримали 46 молодих користувачів "Дайвінчика", яких звинувачують у нападах на поліцейських та підпалах за завданням українських спецслужб.

Сам Павло Дуров ще наприкінці лютого 2026 року повідомляв, що в росії проти нього порушили кримінальну справу за статтею про "сприяння тероризму". Наразі він публічно не коментував інформацію про оголошення в міжнародний розшук.

російська сторона не надала публічних доказів на підтвердження висунутих звинувачень.