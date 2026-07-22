Мінфін росії призупинив аукціони держоблігацій

Востаннє це було у 2022 році після повномасштабного вторгнення.

Мінфін рф призупинив аукціони з продажу державних облігацій федеральної позики, намагаючись стабілізувати ринок після серії невдалих торгів.

Про це пише Bloomberg.

Аналітики пояснюють рішення низьким попитом: 15 липня аукціон взагалі не відбувся через відсутність заявок за прийнятними цінами, а 1 липня вдалося розмістити лише близько 10% запропонованого обсягу. Загалом у липні залучено лише 10 млрд рублів. Через слабкий попит інвестори вимагали вищої прибутковості, але Мінфін не бажає позичати під надто високі ставки – це означало б подорожчання обслуговування державного боргу.

У третьому кварталі Мінфін рф планував розмістити держборг на 1,5 трлн рублів ($19 млрд) як основне джерело покриття дефіциту бюджету. Востаннє росія повністю призупиняла аукціони у 2022 році, коли Центробанк підвищив ключову ставку до 20% після повномасштабного вторгнення в Україну – тоді регулярні випуски ОФЗ відновилися лише через сім місяців.