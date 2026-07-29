Україна атакувала Пермський НПЗ "Лукойлу"

Завод переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік.

Сьогодні, 29 липня, під атакою опинився нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі. Місцеві жителі публікували відео з пожежею в районі підприємства. Dnipro Osint підтвердив, що загорілися технічні естакади між установками АВТ-4 та АВТ-5.

Президент Зеленський наголосив, що українські далекобійні удари знову досягли результатів по російських об'єктах. "Далекобійні санкції застосовувалися і по НПЗ в Пермському регіоні, а також по експортному терміналу та військовому підприємству в Ростовському регіоні", – написав він у Telegram.

Пермський НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" входить до числа найбільших і найсучасніших нафтопереробних підприємств росії з потужністю переробки понад 13 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, мастильні матеріали та скраплений газ, а значну частину дизельного пального постачає на експорт.

Нагадаємо, тієї ж ночі під удар потрапив і Рязанський НПЗ потужністю 17–18 млн тонн на рік.