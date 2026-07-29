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Зеленський переконав Вашингтон, що Україна може виграти війну – Politico

29 липня 2026, 10:21
Зеленський переконав Вашингтон, що Україна може виграти війну – Politico
Джерело: Getty Images
Президент вважає, що санкції, які передбачає законопроєкт Ліндсі Грема, може схилити росіян до переговорів.

Зеленський під час візиту до США зміг переконати американських законодавців у тому, що Україна здатна досягти успіху у війні з росією.

Про це пише Politico з посиланням на сенаторів, які брали участь у закритій зустрічі з українським лідером.

"Зеленський здійснив подвиг, який рік тому здався б неможливим: переконав Вашингтон, що Київ може виграти війну", – написало видання. Головними темами переговорів стали посилення санкційного тиску на москву, військова допомога та перспективи мирних переговорів. Зеленський наголосив на необхідності розширити підтримку, зокрема йшлося про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot, постачання PAC-3 та доступ до Starlink для ударів вглиб рф.

Сенатор Майк Раундс заявив, що нові санкції можуть закріпити успіхи України та змусити путіна сісти за стіл переговорів. "Уся програма спрямована на те, щоб посадити путіна за стіл переговорів", – сказав він. Сенатор Джон Бузман пов'язав зміну настроїв у Вашингтоні з успіхами українських військових на фронті.

Politico зазначає, що "несподівана смерть Грема, візит Зеленського та зміна характеру війни дали новий імпульс" законопроєкту про санкції. Втім, документ ще має пройти Палату представників, а остаточна позиція Білого дому залишається невизначеною.

Нагадаємо, Сенат США провів перше процедурне голосування за законопроєкт про нові санкції проти росії та Ірану, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Документ підтримали 86 сенаторів, 12 були проти.

Сенат СШАсанкціі проти росіїВолодимир Зеленський

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