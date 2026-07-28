Буданов розкрив головний підсумок переговорів Зеленського і Трампа

Після візиту Зеленського до Києва очікують Віткоффа та Кушнера для продовження переговорів.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що українська та американська делегації домовилися активізувати переговорний процес після зустрічі Зеленського та Трампа у Білому домі.

Про це він написав у Telegram.

Буданов увійшов до складу української делегації на переговорах із Трампом та представниками американської адміністрації. "Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях. Дякуємо США за непохитну підтримку України!" – зазначив він.

За даними кореспондента Deutsche Welle Михайла Комадовського з посиланням на високопоставленого українського чиновника, сьогоднішня зустріч була "дуже практичною" і стосувалася "поновлення дипломатичних зусиль". Після візиту Зеленського українці очікують приїзду до Києва спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для продовження переговорів.