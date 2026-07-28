Буданов розкрив головний підсумок переговорів Зеленського і Трампа
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що українська та американська делегації домовилися активізувати переговорний процес після зустрічі Зеленського та Трампа у Білому домі.
Про це він написав у Telegram.
Буданов увійшов до складу української делегації на переговорах із Трампом та представниками американської адміністрації. "Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях. Дякуємо США за непохитну підтримку України!" – зазначив він.
За даними кореспондента Deutsche Welle Михайла Комадовського з посиланням на високопоставленого українського чиновника, сьогоднішня зустріч була "дуже практичною" і стосувалася "поновлення дипломатичних зусиль". Після візиту Зеленського українці очікують приїзду до Києва спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для продовження переговорів.