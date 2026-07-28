У Польщі відкрили справу через погрози та образи українських працівників

Туск після серії інцидентів звернувся до президента Навроцького із закликом не мовчати.

Поліція Кракова розпочала кримінальне провадження щодо погроз та дискримінації за національною ознакою після інциденту поблизу Скавіни, де працівник польської компанії ображав українських колег.

Про це повідомляє RMF 24.

На відеозаписі видно, як чоловік у будівельному шоломі та жовтому жилеті з нецензурною лексикою кричить на українських працівників: "Бандерівець, кура", "На фронт, кура" та "путін на вас чекає", після чого намагається відібрати телефон у того, хто знімає. Двоє українських робітників наступного дня подали заяву до поліції. Речниця Малопольської поліції Катажина Цісло повідомила, що після перегляду відео слідчі вирішили розслідувати справу також щодо дискримінації за національною ознакою. Особа чоловіка поліції відома, але його ще не затримано.

Компанія Grupa Stadnicki звільнила агресора та опублікувала заяву, в якій "рішуче й категорично засудила будь-які форми агресії та насильства". "Жодні емоції чи професійні суперечки не можуть бути виправданням для фізичної агресії", – йдеться в ній.

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві напали на українську пару через "їхній акцент". Прем'єр Туск після серії інцидентів заявив, що зростання насильства пов'язане з тим, що радикальні групи відчувають політичну підтримку, та закликав президента Навроцького не мовчати.