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Зеленський і Трамп проведуть закриту зустріч без преси та публічних заяв

28 липня 2026, 17:51
Зеленський і Трамп проведуть закриту зустріч без преси та публічних заяв
Фото з сайту Президента України
ЗМІ на зустріч не запрошували.

Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом планується без участі журналістів і лідери держав не робитимуть публічних заяв.

Про це пише «Радіо Свобода» із посиланням на прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Він уточнив, що сама зустріч відбудеться о 16:30 за київським часом, або ж о 9:30 за місцевим часом.

Пізніше, о 19:30 за Києвом  Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Президент Володимир Зеленський прибув до США в ніч на вівторок та заявив, що пріоритетом номер один  під час візиту буде антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою.

Дональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

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