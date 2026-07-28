Зеленський і Трамп проведуть закриту зустріч без преси та публічних заяв

ЗМІ на зустріч не запрошували.

Зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом планується без участі журналістів і лідери держав не робитимуть публічних заяв.

Про це пише «Радіо Свобода» із посиланням на прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Він уточнив, що сама зустріч відбудеться о 16:30 за київським часом, або ж о 9:30 за місцевим часом.

Пізніше, о 19:30 за Києвом Зеленський візьме участь у Національній церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Президент Володимир Зеленський прибув до США в ніч на вівторок та заявив, що пріоритетом номер один під час візиту буде антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою.