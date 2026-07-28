Трамп прагне дипломатичної перемоги: NYT розкрила очікування від зустрічі із Зеленським

Зеленський сподівається на відновлення мирних переговорів.

Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться в той час, коли відносини між ними, судячи з усього, міцніші, ніж будь-коли раніше.

Про це пише NYT.

Зеленський сподівається на відновлення мирних переговорів, які зайшли в глухий кут, а також на більшу допомогу США у сфері ППО. Аналітики вважають, що лідери також можуть обговорити можливе "повітряне перемир'я" між Україною та росією.

"Це момент, коли вони можуть підтвердити дипломатичні зусилля одне одного та використати одне одного у власних інтересах", – зазначив старший директор Rasmussen Global Гаррі Недельку. На його думку, Трамп прагне відновити мирний процес щодо України, оскільки потребує дипломатичної перемоги – досягти тривалого припинення вогню з Іраном виявилося складно. "Відносини з Іраном усе ще вкрай крихкі", – додав аналітик.

"Вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку – зустрічі з президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист", – написав Зеленський. Переговори в Овальному кабінеті відбудуться за зачиненими дверима – без присутності преси – і триватимуть не більше двох годин.