У Єврокомісії заявили про неприйнятність удару по консульству Латвії в Києві та порушення повітряного простору Румунії.

Європейська комісія у вівторок, 28 липня, викликала тимчасового повіреного у справах росії при ЄС у відповідь на російський ракетний удар по почесному консульству Латвії в Києві та порушення російськими безпілотниками повітряного простору Румунії.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ануар ель Ануні.

За його словами, Євросоюз рішуче засудив проліт російських дронів над територією Румунії, назвавши це серйозною ескалацією.

"Цей безрозсудний акт свідчить про небезпечну ескалацію з боку росії та становить загрозу безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності й міжнародному миру", – заявив Ель Ануні.

У Брюсселі наголосили, що виклик російського дипломата є частиною офіційної відповіді ЄС на ці інциденти.

Також напередодні 27 липня стало відомо, що Румунія висилає російського дипломата після атак дронів.