Удар пошкодив ключові виробничі установки, а терміни відновлення роботи підприємства поки невідомі.

Тюменський нафтопереробний завод у росії повністю припинив переробку нафти та виробництво пального після атаки безпілотників 25 липня.

За даними російських ЗМІ, удар пошкодив критично важливі виробничі установки.

За інформацією Reuters, внаслідок атаки на підприємстві спалахнула установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2,6 млн тонн на рік. Також пошкоджено комбіновану установку виробництва високооктанових бензинів, до складу якої входять установки риформінгу та ізомеризації.

Співрозмовники Reuters зазначають, що наразі неможливо оцінити, скільки часу знадобиться на відновлення виробництва бензину.

Водночас установка гідроочищення дизельного пального вже перебувала в ремонті після пожежі, що сталася 6 червня, за попередніми даними, з технічних причин.