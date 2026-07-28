"Фламінго" проти Tomahawk: українська ракета у 6 разів дешевша

Нова ракета може нести понад тонну бойового навантаження.

Українська крилата ракета "Фламінго", яку виробляє оборонна компанія Fire Point, коштує значно дешевше за американську Tomahawk. За словами представників компанії, різниця у вартості пояснюється простішим і масштабнішим виробництвом української зброї.

Про це повідомляє газета The Guardian.

Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех заявила, що одна ракета "Фламінго" коштує трохи менше ніж 600 тисяч доларів. Водночас вартість американської крилатої ракети Tomahawk становить близько 3,5 мільйона доларів.

Таким чином, українська ракета приблизно у шість разів дешевша за американський аналог.

У Fire Point повідомили, що зараз компанія виготовляє близько 100 ракет "Фламінго" щомісяця. Ракета здатна нести бойову частину масою понад одну тонну та вже використовувалася для ударів по військових об’єктах на території росії.

За словами Терех, одна з місій "Фламінго" передбачала політ приблизно на 1800 кілометрів складним маршрутом, що стало одним із найдальших польотів крилатої ракети такого типу.

Окрім крилатих ракет, Fire Point також виробляє далекобійні безпілотники FP-1 і FP-2. За словами керівниці компанії, підприємство випускає сотні таких дронів щодня, а частина з них застосовується для ударів по цілях у росії, зокрема на нафтопереробних заводах.

Нині Fire Point має 83 виробничі майданчики в Україні та один у Данії, а штат компанії становить близько 6 тисяч працівників. Також виробник працює над створенням власної балістичної ракети та бере участь у розробці європейської системи ППО Freyja.